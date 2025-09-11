İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Polşa PUA insidenti ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsini tələb edib

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 03:52
    Polşa PUA insidenti ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsini tələb edib

    Polşa ölkənin hava məkanına pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) daxil olması ilə bağlı BMT-yə Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsi üçün müraciət göndərib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə sentyabr ayında Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik edən Cənubi Koreyanın BMT-dəki Daimi Nümayəndəliyi məlumat yayıb.

    "Polşa iclasın keçirilməsi üçün müraciət edib. Onun keçirilmə tarixi ilə bağlı müzakirələr aparılır", – deyə daimi nümayəndəliyin mətbuat xidməti jurnalistlərə bildirib.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 10-da Polşa Rusiya PUA-larının Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı hücum zamanı ölkənin hava məkanını pozduğunu açıqlamış və onları vurmuşdu.

    BMT TŞ Polşa iclas
    Польша запросила заседание СБ ООН в связи с инцидентом с БПЛА

    Son xəbərlər

    04:32

    Çarli Kirkə sui-qəsddə şübhəli bilinərək saxlanılan şəxs sərbəst buraxılıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    04:15

    Mexikoda partlayış baş verib, 57 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    03:52

    Polşa PUA insidenti ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsini tələb edib

    Digər ölkələr
    03:17

    Merts Aİ ilə ABŞ arasında gömrük tarifləri üzrə razılaşmanın tezliklə əldə olunacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    02:40

    WSJ: Trampla Netanyahu arasındakı telefon danışığı gərgin keçib

    Digər ölkələr
    02:22
    Foto
    Video

    BMT İnsan Hüquqları Şurasının 60-cı sessiyasında Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib

    Xarici siyasət
    02:04

    Fransada etiraz aksiyalarında saxlanılanların sayı 500-ü ötüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    01:42
    Foto

    Hikmət Hacıyev ABŞ-də sülh gündəliyi barədə geniş müzakirələr aparıb

    Xarici siyasət
    01:27

    Rusiya qanunsuz miqrantların əsas xidmətlərə çıxışını məhdudlaşdıracaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti