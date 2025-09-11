Польша закрывает границу с Беларусью на неопределенный срок из соображений безопасности, связанных с российско-белорусскими военными учениями.

Как передает Report, об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский в эфире радиостанции TokFM.

"Закрытие этой границы происходит не на время учений, а в связи с учениями. Время закрытия границы - бессрочное", - сказал Кервиньский.

Он добавил, что Польша будет постоянно анализировать ситуацию, так как опасается провокаций.

"Мы опасаемся провокаций в широком смысле. Усиления миграционного давления, попыток перехода на польскую сторону и пересечения границы лицами, представляющими угрозу безопасности Польши. Отсюда и это жесткое решение", - заявил министр.

Напомним, что совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025" пройдут на территории Беларуси 12-16 сентября. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал учения "тренировкой атаки на Польшу". Он заявил, что союзники немедленно отреагируют на эти маневры.