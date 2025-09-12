Польша закрыла границу с Беларусью

Польша в полночь по местному (02:00 по бакинскому) времени закрыла все погранпереходы на границе с Беларусью, которые до этого момента продолжали работать.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции на единственном работавшем до этого пассажирском пункте пропуска в Тересполе заявил глава МВД республики Марчин Кервиньский, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

"В полночь мы закрыли движение на границе с Беларусью. Это связано с учениями "Запад-2025", - сказал министр. "Движение будет возобновлено, но только тогда, когда мы будем уверены, что безопасность поляков была гарантирована. С точки зрения экономики, мы постараемся, чтобы движение на границе возобновилось как можно скорее", - добавил он.

Помимо пункта пропуска в Тересполе, движение через польско-белорусскую границу прекращается на КПП для грузового транспорта "Кукурыки" - "Козловичи", а также на трех погранпереходах на железной дороге - "Кузница Белостоцкая" - Гродно", "Семянувка" - "Свислочь", "Тересполь" - "Брест".