    Polşa Belarusla sərhədi bağlayıb

    • 12 sentyabr, 2025
    • 05:31
    Polşa Belarusla sərhədi bağlayıb

    Polşa yerli vaxtla gecə yarısı (Bakı vaxtı ilə saat 02:00) Belarusla sərhəddə o vaxta qədər fəaliyyət göstərən bütün sərhəd-keçid məntəqələrini bağlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri Marçin Kervinski Terespolda o vaxta qədər fəaliyyət göstərən yeganə sərnişin buraxılış məntəqəsində mətbuat konfransında deyib.

    "Gecə yarısı Belarusla sərhəddə hərəkəti dayandırdıq. Bu, "Zapad-2025" təlimləri ilə əlaqədardır", - nazir bildirib. "Hərəkət bərpa olunacaq, lakin yalnız polyakların təhlükəsizliyinin təmin olunduğuna əmin olduqdan sonra. İqtisadi nöqteyi-nəzərdən sərhəddə hərəkətin mümkün qədər tez bərpa olunmasını təmin etməyə çalışacağıq", - o əlavə edib.

    Terespoldakı nəzarət-buraxılış məntəqəsindən əlavə, Polşa-Belarus sərhədi ilə nəqliyyatın hərəkəti "Kukurıki" – "Kozloviçi" yük daşımaları üçün buraxılış məntəqəsində, eləcə də dəmir yolunun üç sərhəd keçid məntəqəsində – "Kuzniça Belostotskaya" – Qrodno, "Semyanuvka" – "Svisloç", "Terespol" – dayanıb.

