Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Польша временно закрыла два аэропорта для свободы действий авиации

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 11:00
    Польша временно закрыла два аэропорта для свободы действий авиации

    Два аэропорта в Жешуве и Люблине на юго-востоке Польши временно закрыты после подъема в воздух истребителей.

    Как передает Report, об этом сообщило Польское агентство воздушного транспорта в соцсетях.

    "Аэропорты в Жешуве и Люблине временно закрыты из-за необходимости обеспечить свободу действий для военной авиации", - говорится в сообщении.

    Ранее Оперативное командование польских вооруженных сил сообщило о том, что в воздушном пространстве над страной действуют истребители Польши и НАТО в связи с существующей, по утверждению Варшавы, угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов в Украине.

    Polşa iki hava limanını müvəqqəti bağlayıb

    Последние новости

    12:31

    Орхан Мамедов: Женские стартапы в Азербайджане демонстрируют более высокую эффективность

    Бизнес
    12:29

    Церемония прощания с Розой Джалиловой состоится в мечети Тезепир

    Искусство
    12:29

    Микаил Джаббаров: Азербайджан за последние 5 лет увеличил вдвое ненефтегазовый экспорт

    Бизнес
    12:28

    Расходы Азербайджана на здравоохранение в 2026 году составят 3,7 млрд манатов

    Финансы
    12:23
    Видео

    В Баку в общежитии произошел пожар

    Происшествия
    12:23

    В Азербайджане предлагают разработать Концепцию экономической безопасности

    Финансы
    12:20

    Сахиль Бабаев: Новый бюджетный пакет – финансовое обеспечение стратегии развития от Победы к благополучию

    Финансы
    12:17

    В украинском Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 10 человек, 37 ранены

    В регионе
    12:16

    Сахиль Бабаев: Социальные расходы останутся приоритетом бюджета в следующем году

    Финансы
    Лента новостей