Польша временно закрыла два аэропорта для свободы действий авиации

Два аэропорта в Жешуве и Люблине на юго-востоке Польши временно закрыты после подъема в воздух истребителей.

Как передает Report, об этом сообщило Польское агентство воздушного транспорта в соцсетях.

"Аэропорты в Жешуве и Люблине временно закрыты из-за необходимости обеспечить свободу действий для военной авиации", - говорится в сообщении.

Ранее Оперативное командование польских вооруженных сил сообщило о том, что в воздушном пространстве над страной действуют истребители Польши и НАТО в связи с существующей, по утверждению Варшавы, угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов в Украине.