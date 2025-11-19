Польша временно закрыла два аэропорта для свободы действий авиации
Другие страны
- 19 ноября, 2025
- 11:00
Два аэропорта в Жешуве и Люблине на юго-востоке Польши временно закрыты после подъема в воздух истребителей.
Как передает Report, об этом сообщило Польское агентство воздушного транспорта в соцсетях.
"Аэропорты в Жешуве и Люблине временно закрыты из-за необходимости обеспечить свободу действий для военной авиации", - говорится в сообщении.
Ранее Оперативное командование польских вооруженных сил сообщило о том, что в воздушном пространстве над страной действуют истребители Польши и НАТО в связи с существующей, по утверждению Варшавы, угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов в Украине.
