Polşa iki hava limanını müvəqqəti bağlayıb
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2025
- 11:33
Polşanın cənub-şərqində yerləşən Jeşuv və Lyublində iki aeroport qırıcıların havaya qalxmasından sonra müvəqqəti olaraq bağlanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Polşa Hava Nəqliyyatı Agentliyi sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.
"Jeşuv və Lyublindəki aeroportlar hərbi aviasiyanın sərbəst hərəkəti üçün müvəqqəti olaraq bağlanıb", - məlumatda qeyd olunub.
