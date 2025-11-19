İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Polşa iki hava limanını müvəqqəti bağlayıb

    • 19 noyabr, 2025
    • 11:33
    Polşa iki hava limanını müvəqqəti bağlayıb

    Polşanın cənub-şərqində yerləşən Jeşuv və Lyublində iki aeroport qırıcıların havaya qalxmasından sonra müvəqqəti olaraq bağlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Polşa Hava Nəqliyyatı Agentliyi sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    "Jeşuv və Lyublindəki aeroportlar hərbi aviasiyanın sərbəst hərəkəti üçün müvəqqəti olaraq bağlanıb", - məlumatda qeyd olunub.

    Польша временно закрыла два аэропорта для свободы действий авиации

