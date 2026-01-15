Польша с апреля перестанет признавать 5-летние загранпаспорта РФ
Другие страны
- 15 января, 2026
- 11:47
Польские власти приняли решение с 1 апреля 2026 года прекратить признание небиометрических (пятилетних) общегражданских заграничных паспортов, выданных Российской Федерацией.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении консульского департамента МИД РФ.
Ведомство отмечает, что с указанной даты въезд на территорию Польши и пребывание в стране по таким документам будут считаться незаконными. Для законного пересечения границы и нахождения в Польше гражданам РФ необходимо иметь биометрический заграничный паспорт сроком действия 10 лет.
Власти рекомендуют владельцам небиометрических паспортов заранее оформить биометрические документы, чтобы избежать возможных проблем при поездках, включая отказ во въезде и нарушение миграционного режима.
