Польша продолжит вооружаться независимо от ситуации в Украине

Польша намерена продолжать вооружаться независимо от развития ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

В последнее время Польша осуществляет закупки крупной партии вооружений и военной техники в основном в США и Южной Корее. Ожидается, что военный бюджет страны 2025 года станет рекордным в истории страны. В общей сложности оборонные расходы составят более 46 млрд долларов (4,7% ВВП).

"Положительные сигналы от переговорного процесса (по завершению российско-украинской войны - ред.) не могут привести к ограничению усилий Польши по модернизации армии. Мы все равно должны вооружаться", - сказал Косиняк-Камыш журналистам.

Глава оборонного ведомства заявил, что будет напоминать о необходимости усиления обороны Польши, чтобы "кому-то не пришло в голову сократить бюджет на безопасность".