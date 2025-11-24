Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Польша продолжит вооружаться независимо от ситуации в Украине

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 23:48
    Польша продолжит вооружаться независимо от ситуации в Украине

    Польша намерена продолжать вооружаться независимо от развития ситуации в Украине.

    Как передает Report, об этом заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    В последнее время Польша осуществляет закупки крупной партии вооружений и военной техники в основном в США и Южной Корее. Ожидается, что военный бюджет страны 2025 года станет рекордным в истории страны. В общей сложности оборонные расходы составят более 46 млрд долларов (4,7% ВВП).

    "Положительные сигналы от переговорного процесса (по завершению российско-украинской войны - ред.) не могут привести к ограничению усилий Польши по модернизации армии. Мы все равно должны вооружаться", - сказал Косиняк-Камыш журналистам.

    Глава оборонного ведомства заявил, что будет напоминать о необходимости усиления обороны Польши, чтобы "кому-то не пришло в голову сократить бюджет на безопасность".

    Польша вооружение российско-украинская война Владислав Косиняк-Камыш

    Последние новости

    00:00

    Сегодня в Азербайджане отмечается День города Кяльбаджар

    Карабах
    23:48

    Польша продолжит вооружаться независимо от ситуации в Украине

    Другие страны
    23:32

    СМИ: Швеция намерена приобрести крылатые ракеты, способные достичь целей в РФ

    Другие страны
    23:11

    МИД Чехии призвал граждан республики покинуть Венесуэлу

    Другие страны
    22:53

    В трех районах Баку будут локальные перебои в подаче газа

    Энергетика
    22:52

    Ушаков назвал имя нового генсека ОДКБ

    В регионе
    22:46
    Фото

    В Каире состоялся бизнес-форум с участием азербайджанских и египетских компаний - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    22:31

    Польша провела успешные испытания собственной суборбитальной ракеты

    Другие страны
    22:14

    Фонд гуманитарной помощи Газе завершил свою миссию

    Другие страны
    Лента новостей