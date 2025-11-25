Polşa Ukraynadakı vəziyyətdən asılı olmayaraq silahlanmağa davam edəcək
- 25 noyabr, 2025
- 00:52
Polşa Ukraynadakı vəziyyətin inkişafından asılı olmayaraq silahlanmanı davam etdirmək niyyətindədir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Polşanın milli müdafiə naziri Vladislav Kosinyak-Kamış bəyan edib.
Son vaxtlar Polşa əsasən ABŞ və Cənubi Koreyadan böyük partiya silah və hərbi texnika alır. Gözlənilir ki, ölkənin 2025-ci il hərbi büdcəsi tarixdə rekord göstəriciyə çataraq 46 milyard dollardan (ÜDM-in 4,7 faizi) çox olacaq.
"Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması ilə bağlı danışıqlardan gələn müsbət siqnallar Polşanın ordunun modernləşdirilməsi üzrə səylərinin məhdudlaşdırılmasına səbəb ola bilməz. Biz hər halda silahlanmalıyıq", – deyə Kosinyak-Kamış jurnalistlərə bildirib.
Müdafiə naziri Polşanın müdafiəsinin gücləndirilməsinin vacibliyini xatırladacağını, kiminsə təhlükəsizlik büdcəsini azaltmaq fikrinə düşməməsi üçün bunu daim vurğulayacağını qeyd edib.