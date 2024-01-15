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Польша призвала ФРГ направить военных на восточную границу НАТО

Польша призвала ФРГ направить военных на восточную границу НАТО Польша ожидает, что Германия направит своих солдат на усиление восточного фланга НАТО.
Другие страны
15 января 2024 г. 03:46
Польша призвала ФРГ направить военных на восточную границу НАТО

Польша ожидает, что Германия направит своих солдат на усиление восточного фланга НАТО.

Как передает Report, об этом в интервью газете Rzeczpospolita заявил заместитель польского министра иностранных дел Анджей Шейна.

"Поскольку война бушует у нашей восточной границы, мы приветствуем любое участие наших союзников. Если немцы сделают так, как они сделали в Литве, herzlich willkommen (добро пожаловать - ред.)", - сказал замглавы МИД Польши.

Шейна подчеркнул, что Германия является нашим "важным экономическим партнером" Польши.

"Я считаю, что это должно отражаться и на наших политических отношениях", - отметил он.

МИД Польши анонсировал встречу с коллегами из Германии и Франции в ближайшее время.

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