Польша призвала ФРГ направить военных на восточную границу НАТО

Польша ожидает, что Германия направит своих солдат на усиление восточного фланга НАТО.
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"Поскольку война бушует у нашей восточной границы, мы приветствуем любое участие наших союзников. Если немцы сделают так, как они сделали в Литве, herzlich willkommen (добро пожаловать - ред.)", - сказал замглавы МИД Польши.
Шейна подчеркнул, что Германия является нашим "важным экономическим партнером" Польши.
"Я считаю, что это должно отражаться и на наших политических отношениях", - отметил он.
МИД Польши анонсировал встречу с коллегами из Германии и Франции в ближайшее время.