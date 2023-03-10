Польша присоединилась к действующему в Литве Центру энергобезопасности НАТО

Польша присоединилась к работе действующего в Литве Центра энергетической безопасности Североатлантического альянса, перед его офисом поднят польский флаг.

Польша присоединилась к работе действующего в Литве Центра энергетической безопасности Североатлантического альянса, перед его офисом поднят польский флаг.

Как передает Report, об этом сообщает министерство обороны балтийской республики.

"Мы приветствуем присоединение Польши - нашего стратегического партнера - к Центру энергобезопасности НАТО", - сказал во время церемонии замминистра обороны Литвы Жильвинас Томкус.

По его словам, Польша была одной из первых стран - членов НАТО и ЕС, которая предприняла шаги по исключению своей энергетической зависимости от России: "В Варшаве отлично понимали угрозы такой зависимости".

Центр, учрежденный в 2012 году, разрабатывает для членов Североатлантического альянса рекомендации и предложения по поводу наиболее эффективных энергетических решений в военной сфере, участвует в подготовке учебных программ, организует курсы, проводит научные, технические и академические исследования. Ранее к центру присоединились Великобритания, Германия, Грузия, Италия, Латвия, Украина, Финляндия, Франция, США, Турция и Эстония.