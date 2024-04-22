О нас

Польша приостановила оформление въезжающих из Украины грузовиков

Польша приостановила оформление въезжающих из Украины грузовиков Польша приостановила таможенное оформление грузовых автомобилей, въезжающих из Украины, до утра 22 апреля.
Другие страны
22 апреля 2024 г. 03:48
Польша приостановила оформление въезжающих из Украины грузовиков

Польша приостановила таможенное оформление грузовых автомобилей, въезжающих из Украины, до утра 22 апреля.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины в своем Telegram-канале.

Согласно данным, оформление транспортных средств с грузом, которые следуют в Польшу, не осуществляется с 17:00 по польскому времени (19:00 по бакинскому времени) 21 апреля ориентировочно до 07:00 (09:00 по бакинскому времени) 22 апреля.

Причина таких действий связана с "техническими неисправностями". При этом уточняется, что движение пустых транспортных средств будет проходить в обычном режиме.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Polşa gömrüyü Ukraynadan gələn yük maşınlarının rəsmiləşdirilməsini dayandırıb

Экслюзивные новости

Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi