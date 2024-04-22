Польша приостановила оформление въезжающих из Украины грузовиков

Польша приостановила таможенное оформление грузовых автомобилей, въезжающих из Украины, до утра 22 апреля.

Польша приостановила таможенное оформление грузовых автомобилей, въезжающих из Украины, до утра 22 апреля.

Как передает Report , об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины в своем Telegram-канале.

Согласно данным, оформление транспортных средств с грузом, которые следуют в Польшу, не осуществляется с 17:00 по польскому времени (19:00 по бакинскому времени) 21 апреля ориентировочно до 07:00 (09:00 по бакинскому времени) 22 апреля.

Причина таких действий связана с "техническими неисправностями". При этом уточняется, что движение пустых транспортных средств будет проходить в обычном режиме.