Польша приостановила оформление въезжающих из Украины грузовиков

Польша приостановила таможенное оформление грузовых автомобилей, въезжающих из Украины, до утра 22 апреля.
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Согласно данным, оформление транспортных средств с грузом, которые следуют в Польшу, не осуществляется с 17:00 по польскому времени (19:00 по бакинскому времени) 21 апреля ориентировочно до 07:00 (09:00 по бакинскому времени) 22 апреля.
Причина таких действий связана с "техническими неисправностями". При этом уточняется, что движение пустых транспортных средств будет проходить в обычном режиме.