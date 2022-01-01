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Польша приняла председательство в ОБСЕ

Польша приняла председательство в ОБСЕ Польша с началом года приняла от Швеции председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Другие страны
1 января 2022 г. 06:29
Польша приняла председательство в ОБСЕ

Польша с началом года приняла от Швеции председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как передает Report, с 1 января республика будет осуществлять функции координатора в этой международной организации, в которую входят 57 стран.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, власти республики «сделают все, чтобы заботиться о мире и безопасности в этой части света, посылая соответствующие сигналы партнерам в ЕС и НАТО, если будут замечены угрозы».

О планах сосредоточиться на разрешении конфликтов и кризисов на территории ОБСЕ заявлял ранее и министр иностранных дел республики Збигнев Рау. По его словам, Польша на посту председателя будет стремиться «поддерживать все усилия по обеспечению безопасности и стабильности».

Полная программа польского председательства будет представлена в январе в Вене. Как заверил Рау, Польша на посту председателя намерена действовать комплексно и активно, вовлекая в работу все институты ОБСЕ, миссии и всех государств-участников.

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