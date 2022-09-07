Польша поставит Эстонии 100 переносных зенитных комплексов Piorun

Польша подписала контракт на поставку Эстонии 100 переносных зенитных ракетных комплексов Piorun и 300 ракет к ним.

Польша подписала контракт на поставку Эстонии 100 переносных зенитных ракетных комплексов Piorun и 300 ракет к ним.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, церемония подписания, которую транслировало Польское телевидение, состоялась на фабрике Mesko.

"Поставки Piorun начнутся уже в будущем году", - сказал на церемонии министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Его эстонский коллега Ханно Певкур назвал подписание этого соглашение "историческим моментом для двустороннего сотрудничества в оборонной отрасли". "Это очень важно для нас, для региона Балтийского моря и восточного фланга НАТО", - отметил он.

"Я более чем уверен, что это соглашение - только первый шаг, первый толчок для гораздо большего числа будущих соглашений между Эстонией и Польшей", - заявил Певкур, выразив уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия.

В июне Министерство национальной обороны Польши подписало контракт с Mesko на приобретение для польской армии 3,5 тыс. ракет и 600 пусковых установок Piorun.