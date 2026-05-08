    Польша подписала контракт по оборонной программе SAFE

    • 08 мая, 2026
    • 17:16
    Польша подписала контракт по оборонной программе SAFE

    В пятницу 8 мая Польша подписала с ЕС соглашение о получении кредита в более 44 млрд евро в рамках оборонной программы SAFE общим объемом в 150 млрд евро.

    Как сообщает европейское бюро Report, договоренность закрепили подписями в Варшаве представители Польши и Еврокомиссии.

    Страна стала первым получателем кредита среди 19 государств ЕС, завтра соглашение по этой программе подпишет Литва.

    "Польша первой подписывает SAFE и становится главным европейским столпом обороны на восточном фланге", - заявил, выступая на церемонии подписания, еврокомиссар по обороне Андриус Кубилиус.

    По его словам, Европа должна готовиться к защите мира собственными силами и не просто вооружаться, а превзойти Россию по оборонному производству. При этом Кубилус отметил, что инвестиции в оборону нужны ради предотвращения войны, а не для ее ведения.

    По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, это событие – настоящий прорыв.

    "Польша станет безопаснее. Эти средства (SAFE) будут напрямую инвестированы в обеспечение безопасности Польши, в польскую оборонную промышленность, в польские компании, сотрудничающие с оборонным сектором, а также в наши технологические возможности", - заявил он.

