    Польша подала заявку в ЕК на полное освобождение от миграционного пакта

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 22:57
    Министерство внутренних дел и администрации Польши подало в Европейскую комиссию заявку на полное освобождение от механизма солидарности в рамках миграционного пакта.

    Как передает Report, об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

    "Мы месяцами заявляли об отсутствии согласия на какие-либо механизмы переселения. Польша несет огромные расходы на защиту границ Европейского союза, испытывает миграционное давление со стороны Беларуси... Важно отметить, что решение подать такое заявление означает защиту на долгие годы, а не на один. Мы объявили об этом и сдержали свое слово", - прокомментировал подачу заявки глава польского МВД Марцин Кервинский.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна окончательно отказывается выполнять миграционный пакт ЕС. О намерении противодействовать реализации миграционного пакта ЕС в Польше также заявляли президент Кароль Навроцкий и глава МИД Марцин Кервиньский.

    Ранее сообщалось, на польско-белорусской границе приостановлен прием заявлений от иностранцев на международную защиту. Соответствующее постановление правительства Польши, сроком действия 60 дней, вступило в силу 27 марта 2025 года и впоследствии продлевалось Сеймом.

    Polşa miqrasiya paktından azad olmaq üçün Avropa Komissiyasına rəsmi müraciət edib

