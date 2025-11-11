авиакатастрофа
    Шесть стран ЕС готовятся подать заявку на освобождение от переселения мигрантов

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 21:41
    Шесть стран ЕС готовятся подать заявку на освобождение от переселения мигрантов

    Шесть стран Евросоюза готовятся подать заявку на освобождение от переселения мигрантов.

    Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ.

    "Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша сталкиваются с серьезным миграционным давлением и смогут подать заявку на полное или частичное освобождение от переселения мигрантов на следующий год в соответствии с пактом ЕС о предоставлении убежища и миграции", - говорится в сообщении.

    Ранее министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский заявил, что страна "будет освобождена от любых механизмов переселения". По словам министра, также Польша будет освобождена от требования "обязательной солидарности", т.е. переселения определенного числа мигрантов, выплаты штрафов в случае нарушения, а также отправки оборудования или специалистов в другие страны в рамках миграционных программ.

    Польша Евросоюз мигранты

