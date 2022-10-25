Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране

Власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, заставив их самих покрывать часть расходов.

Власти Польши планируют ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, заставив их самих покрывать часть расходов.

Как передает Report со ссылкой нам ТАСС, об этом сообщает газета EurActiv.

По ее данным, правительство Польши предложило внести поправку в специальный закон о помощи гражданам Украины, ужесточив правила, обязав их покрывать часть своих расходов. По информации газеты, украинские беженцы, получившие специальные идентификационные номера PESEL, будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям, таким как ежемесячное пособие на ребенка в размере 500 злотых (104 евро), и им придется участвовать в покрытии своих расходов на проживание.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны не исключают нового наплыва беженцев с Украины и готовятся к разным сценариям.

По данным газеты "Речь Посполита", за последние месяцы Польша потратила на помощь беженцам уже 5,5 млрд злотых (более 1,1 млрд долларов), из которых 4,1 млрд злотых - оплата транспорта, обеспечения жильем и питанием. Еще 1 млрд злотых - полученные беженцами социальные выплаты.