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Польша оказала поддержку Украине в общей сложности на 9 млрд долларов

Польша оказала поддержку Украине в общей сложности на 9 млрд долларов Общий объем поддержки, которую Польша и польские граждане оказали Украине, составила 40 млрд злотых (9 млрд долларов).
Другие страны
19 декабря 2022 г. 15:36
Польша оказала поддержку Украине в общей сложности на 9 млрд долларов

Общий объем поддержки, которую Польша и польские граждане оказали Украине, составила 40 млрд злотых (9 млрд долларов).

Как передает Report, такой подсчет провели сотрудники польской газеты Rzeczpospolita.

Сообщается, что из общей суммы около 40% или 15,9 млрд злотых (3,6 млрд долларов) польские власти направили на поддержку украинских беженцев.

Для поддержки частных лиц в первые три месяца после начала боевых действий в Украине Польша выделила 9-10 млрд злотых (2-2,2 млрд долларов). За лето и осень сумма возросла еще на несколько миллиардов, уточняет издание. Военная помощь оценивается в 8,5 млрд злотых (1,9 млрд долларов).

По оценкам газеты, 77% населения Польши приняли участие в помощи беженцам из Украины. 7% польских граждан разместили беженцев в собственных домах.

Кроме того, польские власти в марте приняли законопроект, который разрешил гражданам Украины легально пребывать на территории страны в течение 18 месяцев начиная с 24 февраля. Легальное пребывание распространяется также на детей, родившихся после въезда украинцев в Польшу.

По данным польской погранохраны, с начала боевых действий в Украине в Польшу въехало более 8,5 млн человек, из них около 6,6 млн человек выехали обратно. При этом свыше 1,2 млн граждан Украины получили специальные идентификационные номера (PESEL), которые позволили им устроиться на работу, получать образование и социальные пособия на территории Польши.

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