    • 24 сентября, 2025
    • 10:54
    Польша официально уведомила Беларусь об открытии границы с 25 сентября

    Польша официально уведомила Беларусь о намерении открыть границу с 25 сентября.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Пограничного комитета Беларуси в соцсетях.

    "В Госпогранкомитет поступило официальное уведомление пограничной стражи Республики Польша об открытии с часа ночи 25 сентября по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении.

    Накануне министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении в ночь на 25 сентября движения через пункты пропуска на границе с Беларусью, остававшиеся закрытыми с 12 сентября в связи с учениями "Запад-2025".

    Polşa Belarusu sentyabrın 25-dən sərhədi açacağı barədə məlumatlandırıb
    Poland to reopen border crossings with Belarus, PM says

