Польша официально уведомила Беларусь об открытии границы с 25 сентября
Другие страны
- 24 сентября, 2025
- 10:54
Польша официально уведомила Беларусь о намерении открыть границу с 25 сентября.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Пограничного комитета Беларуси в соцсетях.
"В Госпогранкомитет поступило официальное уведомление пограничной стражи Республики Польша об открытии с часа ночи 25 сентября по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении.
Накануне министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении в ночь на 25 сентября движения через пункты пропуска на границе с Беларусью, остававшиеся закрытыми с 12 сентября в связи с учениями "Запад-2025".
