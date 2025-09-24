Polşa Belarusu sentyabrın 25-dən sərhədi açacağı barədə məlumatlandırıb
- 24 sentyabr, 2025
- 11:06
Polşa sentyabrın 25-dən sərhədi açmaq niyyəti olduğu barədə Belarusu rəsmən məlumatlandırıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Belarus Sərhəd Komitəsinin sosial şəbəkələrdəki məlumatında bildirib.
"Dövlət Sərhəd Komitəsinə Polşanın sərhəd mühafizəsindən Belarus vaxtı ilə sentyabrın 25-i gecə saat 1-dən Belarus-Polşa sərhədindəki keçid məntəqələrinin açılması barədə rəsmi məlumat daxil olub", - məlumatda qeyd edilib.
