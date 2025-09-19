Польша обвинила Россию в нарушении зоны безопасности в Балтийском море
- 19 сентября, 2025
- 21:44
Пограничная служба Польши обвинила Россию в нарушении зоны безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.
Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что два российских истребителя пролетели на малой высоте в пределах охранной зоны объекта.
"Вооруженные силы Польши и другие службы были проинформированы", - отметили в польской пограничной службе.
Ранее сообщалось, что три российских перехватчика МиГ-31 нарушили эстонскую границу и 12 минут провели в воздушном пространстве страны.
