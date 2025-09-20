Polşa Rusiyanı Baltik dənizində təhlükəsizlik zonasını pozmaqda ittiham edib
Polşanın Sərhəd Mühafizə Xidməti Rusiyası Baltik dənizində "Petrobaltic" qazma platformasının təhlükəsizlik zonasını pozmaqda ittiham edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, iki Rusiya qırıcısı obyektin təhlükəsizlik zonası daxilində alçaq hündürlükdə uçub.
"Polşa Silahlı Qüvvələri və digər xidmətlər məlumatlandırılıb", - Polşanın Sərhəd Mühafizə Xidməti bildirib.
Daha əvvəl bildirilib ki, Rusiyanın üç təyyarəsi Estoniya sərhədini pozaraq, ölkənin hava məkanında 12 dəqiqə qalıb.
