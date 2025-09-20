İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Polşa Rusiyanı Baltik dənizində təhlükəsizlik zonasını pozmaqda ittiham edib

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2025
    • 03:42
    Polşa Rusiyanı Baltik dənizində təhlükəsizlik zonasını pozmaqda ittiham edib

    Polşanın Sərhəd Mühafizə Xidməti Rusiyası Baltik dənizində "Petrobaltic" qazma platformasının təhlükəsizlik zonasını pozmaqda ittiham edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, iki Rusiya qırıcısı obyektin təhlükəsizlik zonası daxilində alçaq hündürlükdə uçub.

    "Polşa Silahlı Qüvvələri və digər xidmətlər məlumatlandırılıb", - Polşanın Sərhəd Mühafizə Xidməti bildirib.

    Daha əvvəl bildirilib ki, Rusiyanın üç təyyarəsi Estoniya sərhədini pozaraq, ölkənin hava məkanında 12 dəqiqə qalıb.

    Polşa Rusiya təhlükəsizlik zonası
    Польша обвинила Россию в нарушении зоны безопасности в Балтийском море

    Son xəbərlər

    04:08

    Tramp: Çin Rusiya-Ukrayna müharibəsinin nizamlaması əzmindədir

    Digər ölkələr
    03:42

    Polşa Rusiyanı Baltik dənizində təhlükəsizlik zonasını pozmaqda ittiham edib

    Digər ölkələr
    03:14

    Suriya lideri: Yaxın günlərdə İsraillə təhlükəsizlik sazişi imzalaya bilərik

    Digər ölkələr
    02:47

    ABŞ-nin bir neçə hərbçisi helikopter qəzasında həlak olub

    Digər ölkələr
    02:26

    KİV: NATO PUA-lara qarşı bahalı raketlərdən istifadə edə bilmir

    Digər ölkələr
    02:14

    Ukrayna Ordusu Donetskdə 7 yaşayış məntəqəsini azad edib

    Digər ölkələr
    02:02

    KİV: ABŞ "Taliban"la qoşunlarının "Baqram" avibazasına qaytarılmasını müzakirə edir

    Digər ölkələr
    01:51

    Ərdoğan Ağ Evdə Trampla keçirəcəyi görüşün müzakirə mövzularını açıqlayıb

    Region
    01:35

    AEBA ilk dəfə "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində nüvə təhlükəsizliyini təmin edir

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti