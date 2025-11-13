Польша начала строить второй забор на границе с Беларусью

Власти Польши начали возводить второе заграждение на границе с Беларусью в Подляском воеводстве.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RMF24.

По ее данным, непосредственно монтаж забора начнется в ближайшие дни, работы планируется завершить в январе. Заграждение будет представлять собой стену из металлической сетки высотой 4 метра, у забора будет лежать колючая проволока.

В 2022 году польские власти на участке в 180 км прикрыли границу металлическим барьером высотой 5,5 м. Поверху стена увита колючей проволокой. Вдоль всей границы установлены столбы с датчиками движения и всепогодными видеокамерами. В 2024 году проведены работы по его модернизации.