    Польша начала строить второй забор на границе с Беларусью

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 22:23
    Польша начала строить второй забор на границе с Беларусью

    Власти Польши начали возводить второе заграждение на границе с Беларусью в Подляском воеводстве.

    Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RMF24.

    По ее данным, непосредственно монтаж забора начнется в ближайшие дни, работы планируется завершить в январе. Заграждение будет представлять собой стену из металлической сетки высотой 4 метра, у забора будет лежать колючая проволока.

    В 2022 году польские власти на участке в 180 км прикрыли границу металлическим барьером высотой 5,5 м. Поверху стена увита колючей проволокой. Вдоль всей границы установлены столбы с датчиками движения и всепогодными видеокамерами. В 2024 году проведены работы по его модернизации.

    Польша Беларусь забор граница
    Polşa Belarusla sərhəddə ikinci hasarın inşasına başlayıb

