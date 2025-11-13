Polşa Belarusla sərhəddə ikinci hasarın inşasına başlayıb
Digər ölkələr
- 13 noyabr, 2025
- 22:48
Polşa hakimiyyəti Belarusla sərhəddə, Podlyask voyevodluğunda ikinci hasarın tikintisinə başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə RMF24 radiostansiyası məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, hasarın quraşdırılması yaxın günlərdə başlayacaq. İşlərin yanvar ayında tamamlanması planlaşdırılır. Maneə 4 metr hündürlüyündə metal tor şəbəkədən ibarət divar olacaq, hasarın yanında tikanlı məftil yerləşdiriləcək.
2022-ci ildə Polşa hakimiyyəti 180 km-lik sahədə sərhədi 5,5 metr hündürlüyündə metal baryerlə örtüb. Sərhəd boyunca hərəkət sensorları və istənilən hava şəraitində işləyən videokameralarla təchiz olunmuş dirəklər quraşdırılıb. 2024-cü ildə bu baryerin modernləşdirilməsi üzrə işlər aparılıb.
Son xəbərlər
23:06
Ukraynanın energetika naziri istefa ərizəsi ilə Ali Radaya müraciət edibRegion
22:51
Foto
Video
DÇ-2026: Azərbaycan İslandiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB-5Futbol
22:49
Türkiyənin təyyarə qəzasında ölən hərbçilərin nəşləri tibbi ekspertiza şöbəsinə verilib - YENİLƏNİB-3Region
22:48
Polşa Belarusla sərhəddə ikinci hasarın inşasına başlayıbDigər ölkələr
22:48
Türkiyənin Xorvatiyaya göndərdiyi yanğınsöndürmə təyyarəsi qəzaya uğrayıb - YENİLƏNİBRegion
22:11
KİV: Pentaqon Donald Trampa Venesuelaya qarşı hərbi əməliyyat planlarını təqdim edibDigər ölkələr
21:28
Rusiyada Su-30 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ölənlər varRegion
21:25
Foto
Prokurorlar hərbi cinayətlərdə təqsirləndirilən Ermənistan vətəndaşlarına cəza istəyiblərHadisə
21:21