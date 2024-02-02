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Полмиллиона евро потратили в Гамбурге на строительство туннелей для жаб

Полмиллиона евро потратили в Гамбурге на строительство туннелей для жаб Один из пригородов Гамбурга - Бланкенезе - столкнулся с проблемой сокращения популяции жаб и прудовых тритонов, за год численность жаб уменьшилась более чем на треть.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 03:17
Полмиллиона евро потратили в Гамбурге на строительство туннелей для жаб

Один из пригородов Гамбурга - Бланкенезе - столкнулся с проблемой сокращения популяции жаб и прудовых тритонов, за год численность жаб уменьшилась более чем на треть.

Как передает Report со ссылкой на Bild, в связи с этим местные политики из партии "Зеленые" решили выделить почти полмиллиона евро на строительство четырех туннелей для жаб из стали и бетона.

Но решением оказались довольны не все местные налогоплательщики, которые считают, что такие траты неоправданны. Они также указали, что туннели были построены не под оживленными дорогами, а под тихими улицами и велосипедными дорожками.

Тем не менее застройщики надеются, что новые туннели помогут сохранить популяцию жаб и прудовых тритонов в Бланкенезе. В прошлом году местные защитники природы насчитали более тысячи жаб, а через год их численность сократилась до 616 особей.

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