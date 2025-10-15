Полковник Рандрианирина вступит в должность президента Мадагаскара 17 октября

Глава группы военных, которые пришли к власти на Мадагаскаре 14 октября, полковник Майкл Рандрианирина, принесет присягу в качестве президента островного государства на переходный период 17 октября.

Как передает Report, об этом сообщил портал Orange со ссылкой на официальное коммюнике Президентского совета за реформу Республики Мадагаскар - нового высшего органа власти, созданного военными.

Отмечается, что к присяге его приведет Высший конституционный суд.

Напомним, что в конце сентября 2025 года на Мадагаскаре вспыхнули массовые протесты, начавшиеся из-за перебоев с водой и электричеством и быстро переросшие в антиправительственные выступления. Часть армии, включая элитное подразделение CAPSAT, отказалась подчиняться властям и поддержала демонстрантов.

На фоне нарастающего кризиса президент Андри Радзуэлина покинул страну в воскресенье на французском военном самолете, заявив, что опасается за свою жизнь.

14 октября военные на Мадагаскаре после объявления импичмента в отношении Радзуэлины, заявили, что берут власть в свои руки. Они объявили о приостановке конституции и формировании переходных органов власти.