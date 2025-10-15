Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Полковник Рандрианирина вступит в должность президента Мадагаскара 17 октября

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 22:40
    Полковник Рандрианирина вступит в должность президента Мадагаскара 17 октября

    Глава группы военных, которые пришли к власти на Мадагаскаре 14 октября, полковник Майкл Рандрианирина, принесет присягу в качестве президента островного государства на переходный период 17 октября.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Orange со ссылкой на официальное коммюнике Президентского совета за реформу Республики Мадагаскар - нового высшего органа власти, созданного военными.

    Отмечается, что к присяге его приведет Высший конституционный суд.

    Напомним, что в конце сентября 2025 года на Мадагаскаре вспыхнули массовые протесты, начавшиеся из-за перебоев с водой и электричеством и быстро переросшие в антиправительственные выступления. Часть армии, включая элитное подразделение CAPSAT, отказалась подчиняться властям и поддержала демонстрантов.

    На фоне нарастающего кризиса президент Андри Радзуэлина покинул страну в воскресенье на французском военном самолете, заявив, что опасается за свою жизнь.

    14 октября военные на Мадагаскаре после объявления импичмента в отношении Радзуэлины, заявили, что берут власть в свои руки. Они объявили о приостановке конституции и формировании переходных органов власти.

    Майкл Рандрианирина Мадагаскар

    Последние новости

    23:12

    В Сенате США вновь отклонили законопроект о финансировании правительства

    Другие страны
    23:00

    Самолет с Хегсетом на борту совершил экстренную посадку в Великобритании

    Другие страны
    22:56

    Подписан меморандум по Нордично-Балтийской инициативе для подготовки украинских бригад

    Другие страны
    22:40

    Полковник Рандрианирина вступит в должность президента Мадагаскара 17 октября

    Другие страны
    22:25

    Бессент: Американская помощь Аргентине может достичь $40 млрд

    Другие страны
    22:08

    В США представили антидроновую турель для легких бронемашин

    Другие страны
    22:04

    ХАМАС передаст Израилю тела еще двух заложников - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:56

    В штате Нью-Йорк выявили первый случай заражения чикунгуньей

    Другие страны
    21:39

    Украине понадобится до $20 млрд военной помощи в рамках новой инициативы НАТО

    Другие страны
    Лента новостей