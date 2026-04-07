Politico: Вэнс может подключиться к переговорам США с Ираном
Другие страны
- 07 апреля, 2026
- 05:12
Вице-президент США Джей Ди Вэнс может принять участие в возможных прямых переговорах с представителями Ирана.
Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
По их информации, в настоящее время Вэнс "остается в резерве и готов подключиться к чувствительным переговорам с Ираном, если кулуарные контакты увенчаются личной встречей с представителями иранского руководства".
Отмечается, что на текущем этапе в контактах с Тегераном участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. При этом Вэнс может присоединиться к переговорам в случае достижения ими существенного прогресса.
Последние новости
