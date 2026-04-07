Politico: Вэнс может подключиться к переговорам США с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может принять участие в возможных прямых переговорах с представителями Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их информации, в настоящее время Вэнс "остается в резерве и готов подключиться к чувствительным переговорам с Ираном, если кулуарные контакты увенчаются личной встречей с представителями иранского руководства".

Отмечается, что на текущем этапе в контактах с Тегераном участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. При этом Вэнс может присоединиться к переговорам в случае достижения ими существенного прогресса.