Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Politico: В Сенате США достигли договоренностей по прекращению шатдауна

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 04:52
    Politico: В Сенате США достигли договоренностей по прекращению шатдауна

    Республиканцы и демократы в Сенате Конгресса США "достигли договоренностей" по законопроекту, предусматривающему возобновление частично приостановленной сейчас работы федерального правительства, голосование по нему состоится в ближайшие часы.

    Как передает Report, об этом сообщила американская газета Politico.

    По словам ее источников, законодатели от обеих партий готовы поддержать выделение финансирования на работу федерального правительства до 30 января 2026 года. Кроме того, согласно этому документу, будут ассигнованы средства на весь 2026 финансовый год на работу Министерства сельского хозяйства, ведомства по делам ветеранов, а также на реализацию американских программ по строительству в военных целях.

    Как уточняется в публикации, сенаторы согласны взять за основу ранее одобренный Палатой представителей законопроект о возобновлении финансирования правительства.

    Сенат США шатдаун
    "Politico": ABŞ Senatı şatdaunu sonlandırmaq barədə razılığa gəlib

    Последние новости

    05:56

    Трамп уверен, что США близки к возобновлению работы правительства

    Другие страны
    05:31
    Фото

    В Нью-Йорке состоялся гала-концерт, посвященный 140-летию Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    05:25

    В Японии намерены рассмотреть покупку атомных субмарин

    Другие страны
    04:52

    Politico: В Сенате США достигли договоренностей по прекращению шатдауна

    Другие страны
    04:49

    Bloomberg: Мексика усилит меры безопасности в штате Мичоакан после убийства мэра

    Другие страны
    04:17

    В Агдашском районе произошло землетрясение

    Происшествия
    03:56

    СМИ: В Бельгии над АЭС "Дул" замечены три беспилотника

    Другие страны
    03:35

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    03:24

    В Норвегии с севшего на мель судна вытекло четыре тысячи литров топлива

    Другие страны
    Лента новостей