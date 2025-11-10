Politico: В Сенате США достигли договоренностей по прекращению шатдауна

Республиканцы и демократы в Сенате Конгресса США "достигли договоренностей" по законопроекту, предусматривающему возобновление частично приостановленной сейчас работы федерального правительства, голосование по нему состоится в ближайшие часы.

Как передает Report, об этом сообщила американская газета Politico.

По словам ее источников, законодатели от обеих партий готовы поддержать выделение финансирования на работу федерального правительства до 30 января 2026 года. Кроме того, согласно этому документу, будут ассигнованы средства на весь 2026 финансовый год на работу Министерства сельского хозяйства, ведомства по делам ветеранов, а также на реализацию американских программ по строительству в военных целях.

Как уточняется в публикации, сенаторы согласны взять за основу ранее одобренный Палатой представителей законопроект о возобновлении финансирования правительства.