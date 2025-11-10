İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    "Politico": ABŞ Senatı şatdaunu sonlandırmaq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 04:54
    Politico: ABŞ Senatı şatdaunu sonlandırmaq barədə razılığa gəlib

    ABŞ Konqresinin Senatında respublikaçılar və demokratlar federal hökumətin hazırda qismən dayandırılmış fəaliyyətinin (şatdaun) bərpasını nəzərdə tutan qanun layihəsi üzrə razılığa gəliblər və səsvermə yaxın saatlarda keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin "Politico" qəzeti məlumat yayıb.

    Qəzetin mənbələrinin bildirdiyinə görə, hər iki partiyanın qanunvericiləri federal hökumətin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinin 30 yanvar 2026-cı ilədək uzadılmasını dəstəkləməyə hazırdırlar. Bundan əlavə, sənədə əsasən, 2026-cı maliyyə ili üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Veteranlarla İş Departamentinin və ABŞ-nin hərbi məqsədli tikinti proqramlarının icrasına vəsait ayrılacaq.

    Məqalədə qeyd olunub ki, senatorlar hökumətin maliyyələşdirilməsinin bərpası ilə bağlı daha əvvəl Nümayəndələr Palatası tərəfindən təsdiqlənmiş qanun layihəsini əsas götürməyə razıdırlar.

    ABŞ şatdaun sonlandırma
    Politico: В Сенате США достигли договоренностей по прекращению шатдауна

    Son xəbərlər

    05:50

    İllinoys ştatında Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunub

    Digər ölkələr
    05:27

    Yaponiya atom sualtı qayıqları almağı nəzərdən keçirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    04:54

    "Politico": ABŞ Senatı şatdaunu sonlandırmaq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    04:46
    Foto

    Nyu-Yorkda Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş qala-konsert keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    04:06

    Ağdaş rayonunda zəlzələ baş verib

    Hadisə
    03:57

    KİV: Belçikadakı "Dul" AES üzərində üç dron müşahidə olunub

    Digər ölkələr
    03:33

    Xəzər dənizində 4 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Hadisə
    03:26

    Norveçdə saya oturmuş gəmidən dörd min litr yanacaq sızıb

    Digər ölkələr
    02:50

    ABŞ-də bir gündə ləğv olunan aviareyslərin sayı 2 mini keçib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti