    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 07:04
    Politico: США планируют укрепить доверие между РФ и Европой путем деэскалации

    Соединенные Штаты рассчитывают посредством деэскалации добиться укрепления доверия между Россией и Европой.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного представителя администрации американского президента Дональда Трампа.

    "Очевидно, сейчас не слишком много доверия между Европой и Россией, но мы хотим создать основу для запуска новой парадигмы, которая позволит начать выстраивать доверие путем демонстрации истинной деэскалации", - приводит издание слова источника.

    По сведениям газеты, большое внимание на прошедших в Абу-Даби (ОАЭ) консультациях представителей России, США и Украины было уделено вопросам экономики, а также контроля над Запорожской АЭС. "Обе стороны начинают понимать, что они получат от мира, как, например, план процветания Украины, некоторые возможности для бизнес-сделок России с США", - цитирует Politico представителя американской администрации.

