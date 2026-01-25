Politico: США планируют укрепить доверие между РФ и Европой путем деэскалации

Соединенные Штаты рассчитывают посредством деэскалации добиться укрепления доверия между Россией и Европой.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного представителя администрации американского президента Дональда Трампа.

"Очевидно, сейчас не слишком много доверия между Европой и Россией, но мы хотим создать основу для запуска новой парадигмы, которая позволит начать выстраивать доверие путем демонстрации истинной деэскалации", - приводит издание слова источника.

По сведениям газеты, большое внимание на прошедших в Абу-Даби (ОАЭ) консультациях представителей России, США и Украины было уделено вопросам экономики, а также контроля над Запорожской АЭС. "Обе стороны начинают понимать, что они получат от мира, как, например, план процветания Украины, некоторые возможности для бизнес-сделок России с США", - цитирует Politico представителя американской администрации.