    Другие страны
    03 декабря, 2025
    06:07
    Politico: Маск считает, что Вэнс будет следующим президентом США

    Илон Маск заявил бывшим коллегам, что следующим главой Белого дома, по его мнению, станет действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Как передает Report, ооб этом сообщила американская газета Politico.

    По словам ее источников, Маск выразил уверенность в этом в состоявшемся 22 ноября выступлении по видеосвязи перед сотрудниками ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE). Маск ранее в 2025 году течение нескольких месяцев курировал его работу и являлся госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение действующего президента США Дональда Трампа.

    Маск во время упомянутого выступления, которое не транслировали публично, подчеркнул, что США находятся в начале "великого 12-летнего периода".

    Как уточняет издание, речь идет о начавшемся четырехлетнем сроке Трампа на посту президента, а также о двух последующих таких сроках Вэнса. По сведениям газеты, у Маска сложились хорошие отношения с Вэнсом. Следующие президентские выборы состоятся в США в 2028 году. Вэнс пока не заявлял однозначно о планах баллотироваться на них. Трамп этой возможности по закону не имеет, поскольку текущий срок на высшем государственном посту США для него является уже вторым. 22-я поправка к Конституции США ограничивает пребывание президента в должности двумя сроками.

    Маск также выразил уверенность в том, что он входит в число лиц, являющихся "главными целями для покушений" в США наряду с Трампом и Вэнсом.

    Лента новостей