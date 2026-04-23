Politico: Британские военные водолазы готовятся к разминированию Ормузского пролива
- 23 апреля, 2026
- 07:58
Специалисты-водолазы Королевского ВМФ Великобритании ведут подготовку к проведению операций по разминированию в акватории Ормузского пролива в случае принятия соответствующего политического решения.
Как передает Report, сообщает Politico со ссылкой на британское оборонное ведомство.
Согласно информации, саперы и минеры ВМФ, обладающие квалификацией в области обезвреживания взрывоопасных предметов и разминирования, находятся в состоянии готовности к развертыванию подобных операций в районе Ормузского пролива.
Кроме того, Великобритания официально подтвердила намерение предоставить автономные минно-поисковые комплексы для участия в планируемой многонациональной миссии по обеспечению безопасности пролива.
Подобными шагами, указывает Politico, Лондон стремится продемонстрировать американскому президенту Дональду Трампу свою решимость внести весомый вклад в защиту стратегически важного морского маршрута через Персидский залив.
Месяцем ранее британская сторона объявила о том, что изучает варианты направления в зону Персидского залива корабля Королевского ВМФ либо гражданского судна, оборудованного автономными системами обнаружения мин.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке, в конфликт оказались втянуты все страны Персидского залива, что также привело к блокировке Ормузского пролива.
Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое президент США Дональд Трамп позднее продлил на неопределенное время.
Стороны пытались провести в Пакистане переговоры по урегулированию конфликта, однако первый раунд, прошедший 11-12 апреля не привел к каким-либо результатам.
В качестве давления на Тегеран США заявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил о блокаде Ормуза уже для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Динамически меняющаяся обстановка в регионе вызвала мировой энергетический кризис.