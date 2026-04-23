Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Politico: Британские военные водолазы готовятся к разминированию Ормузского пролива

    • 23 апреля, 2026
    Politico: Британские военные водолазы готовятся к разминированию Ормузского пролива

    Специалисты-водолазы Королевского ВМФ Великобритании ведут подготовку к проведению операций по разминированию в акватории Ормузского пролива в случае принятия соответствующего политического решения.

    Как передает Report, сообщает Politico со ссылкой на британское оборонное ведомство.

    Согласно информации, саперы и минеры ВМФ, обладающие квалификацией в области обезвреживания взрывоопасных предметов и разминирования, находятся в состоянии готовности к развертыванию подобных операций в районе Ормузского пролива.

    Кроме того, Великобритания официально подтвердила намерение предоставить автономные минно-поисковые комплексы для участия в планируемой многонациональной миссии по обеспечению безопасности пролива.

    Подобными шагами, указывает Politico, Лондон стремится продемонстрировать американскому президенту Дональду Трампу свою решимость внести весомый вклад в защиту стратегически важного морского маршрута через Персидский залив.

    Месяцем ранее британская сторона объявила о том, что изучает варианты направления в зону Персидского залива корабля Королевского ВМФ либо гражданского судна, оборудованного автономными системами обнаружения мин.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке, в конфликт оказались втянуты все страны Персидского залива, что также привело к блокировке Ормузского пролива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое президент США Дональд Трамп позднее продлил на неопределенное время.

    Стороны пытались провести в Пакистане переговоры по урегулированию конфликта, однако первый раунд, прошедший 11-12 апреля не привел к каким-либо результатам.

    В качестве давления на Тегеран США заявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил о блокаде Ормуза уже для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Динамически меняющаяся обстановка в регионе вызвала мировой энергетический кризис.

    Последние новости

    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    20:44

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
    Лента новостей