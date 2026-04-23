Politico: Британские военные водолазы готовятся к разминированию Ормузского пролива

Специалисты-водолазы Королевского ВМФ Великобритании ведут подготовку к проведению операций по разминированию в акватории Ормузского пролива в случае принятия соответствующего политического решения.

Как передает Report, сообщает Politico со ссылкой на британское оборонное ведомство.

Согласно информации, саперы и минеры ВМФ, обладающие квалификацией в области обезвреживания взрывоопасных предметов и разминирования, находятся в состоянии готовности к развертыванию подобных операций в районе Ормузского пролива.

Кроме того, Великобритания официально подтвердила намерение предоставить автономные минно-поисковые комплексы для участия в планируемой многонациональной миссии по обеспечению безопасности пролива.

Подобными шагами, указывает Politico, Лондон стремится продемонстрировать американскому президенту Дональду Трампу свою решимость внести весомый вклад в защиту стратегически важного морского маршрута через Персидский залив.

Месяцем ранее британская сторона объявила о том, что изучает варианты направления в зону Персидского залива корабля Королевского ВМФ либо гражданского судна, оборудованного автономными системами обнаружения мин.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке, в конфликт оказались втянуты все страны Персидского залива, что также привело к блокировке Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое президент США Дональд Трамп позднее продлил на неопределенное время.

Стороны пытались провести в Пакистане переговоры по урегулированию конфликта, однако первый раунд, прошедший 11-12 апреля не привел к каким-либо результатам.

В качестве давления на Тегеран США заявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил о блокаде Ормуза уже для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Динамически меняющаяся обстановка в регионе вызвала мировой энергетический кризис.