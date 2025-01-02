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Полиция установила личность подозреваемого в подрыве Tesla Cybertruck

Полиция установила личность подозреваемого в подрыве Tesla Cybertruck Полиция США установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.
Другие страны
2 января 2025 г. 12:16
Полиция установила личность подозреваемого в подрыве Tesla Cybertruck

Полиция США установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал KTNV-TV со ссылкой на источники.

"Следователи установили, что подозреваемый - 37-летний Мэттью Ливельсбергер", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что подозреваемый в подрыве Cybertruck служил в армии США.

Следователи ФБР совместно с сотрудниками Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) ведут обыски в одном из домов, где проживал подозреваемый.

Взрыв электрического пикапа Cybertruck произошел в среду у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще семь пострадали.

Спецслужбы США изучают, есть ли связь между терактом в Новом Орлеане (штат Луизиана) и взрывом пикапа Cybertruck в Лас-Вегасе (штат Невада). Жертвами в Новом Орлеане стали 15 человек, пострадали не менее 30-ти.

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Версия на азербайджанском языке Polis “Tesla Cybertruck”ın partladılmasında şübhəli bilinən şəxsin kimliyini müəyyən edib

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