Полиция штурмует резиденцию экс-премьера Пакистана

Полиция провинции Пенджаб пробилась в субботу на территорию резиденции бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана.

Полиция провинции Пенджаб пробилась в субботу на территорию резиденции бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo TV, правоохранители уже арестовали более 20 оппозиционеров.

Утром полиция приступила к ликвидации устроенных сторонниками ДЗС палаточных лагерей, расположенных на прилегающей к резиденции территории. Активисты оппозиционной партии стали оказывать сопротивление, применяя огнестрельное оружие и бутылки с зажигательной смесью. Отмечается, что полицейские использовали бульдозер, чтобы снести ворота, ведущие к резиденции. Столкновения с оппозиционерами в настоящее время идут на прилегающей к дому экс-премьера территории.

Хан, находящийся в данный момент на пути в окружной суд Исламабада для участия в заседании по делу о продаже полученных им во время пребывания у власти от зарубежных лидеров дорогих подарков, в серии сообщений в Twitter подверг критике действия правоохранителей. "Тем временем полиция Пенджаба совершила нападение на мой дом в парке Заман, где сейчас находится Бушра Бегум (супруга экс-премьера)", - написал политик.