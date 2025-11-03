Полиция Сербии задержала 37 участников беспорядков у парламента в Белграде

Полиция Сербии задержала 37 человек по подозрению в участии в беспорядках у здания парламента в Белграде.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МВД.

Силовики продолжают работу по установлению и задержанию всех причастных к беспорядкам.

Беспорядки произошли в воскресенье вечером, когда две группы граждан - протестующие, поддержавшие голодовку матери погибшего при обрушении вокзала в Нови-Саде, и сторонники властей в палаточном лагере "Чациленд" - собрались у здания парламента. Кордоны полиции и жандармерии разделили манифестантов.

Президент Александр Вучич обвинил протестующих в нападении на палатки сторонников властей с использованием пиротехники, а также в атаках на офисы правящей Сербской прогрессивной партии в семи населенных пунктах страны. По данным МВД, в результате инцидентов пострадал один полицейский.