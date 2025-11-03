Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В МВД Сербии сообщили о пострадавшем полицейском на протесте в Белграде

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 02:39
    В МВД Сербии сообщили о пострадавшем полицейском на протесте в Белграде

    Сотрудник полиции получил травму во время столкновений на протесте у здания парламента в Белграде.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД Сербии.

    По данным ведомства, группа участников "необъявленного митинга" на улице князя Милоша напала на граждан, присутствовавших на зарегистрированном собрании в парке Пионеров. Протестующие бросали в людей различные предметы и пиротехнику, после чего одна из палаток загорелась.

    "Ситуация серьезно поставила под угрозу безопасность граждан и могла привести к тяжелым последствиям", - заявили в министерстве, отметив, что полиция оперативно вмешалась и предотвратила дальнейшую эскалацию, однако один из сотрудников получил травму ноги во время разгона беспорядков.

    Накануне вечером в центре Белграда собралась многотысячная толпа демонстрантов, выражающих недовольство запретом властей на установку палатки и объявление голодовки у парламента.

