Полиция разогнала крупнейший во Франции сквот мигрантов в пригороде Парижа

Полиция разогнала сквот мигрантов в пригороде Парижа Витри-сюр-Сен, который считался крупнейшим во Франции,

Полиция разогнала сквот мигрантов в пригороде Парижа Витри-сюр-Сен, который считался крупнейшим во Франции,

Как передает Report со ссылкой на Le Figaro, Витри-сюр-Сен расположен на юге города. Сквот находился в заброшенном офисном здании, там проживали около 450 мигрантов, пишет газета.

Сквот - самовольно заселенное пустующее, заброшенное или недостроенное здание, или территория. Сквоттингом называют подобный захват помещений или пространств.

По данным властей префектуры Валь-де-Марн, к операции по разгону сквота привлекли 250 полицейских. Треть мигрантов покинули здание самостоятельно еще до приезда полиции, отмечает Le Figaro. Остальные 300 ушли утром после приезда силовиков.

Издание со ссылкой на ассоциацию United Migrants пишет, что помогавшую мигрантам, 80% жильцов сквота находятся во Франции легально. Большинство из них не смогли снять жилье или ждут предоставления муниципального, сообщает газета.

Сквот разогнали ровно за 100 дней до начала Олимпийских игр в Париже, отмечает Le Figaro. Олимпиада 2024 года пройдет во французской столице с 26 июля по 11 августа.