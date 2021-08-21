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Полиция применила газ против манифестантов в Лилле и Монпелье

Полиция применила газ против манифестантов в Лилле и Монпелье Французская полиция вынуждена была применить в субботу слезоточивый газ в ходе наведения порядка на манифестациях против санитарных пропусков, которые проходят в Лилле (северная часть страны) и Монпелье (юг).
Другие страны
21 августа 2021 г. 23:17
Полиция применила газ против манифестантов в Лилле и Монпелье

Французская полиция вынуждена была применить в субботу слезоточивый газ в ходе наведения порядка на манифестациях против санитарных пропусков, которые проходят в Лилле (северная часть страны) и Монпелье (юг).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об сообщили с мест событий новостные телеканалы CNews и BFM.

В Монпелье инциденты были спровоцированы крайне левыми группировками, которые называют себя антифашистами. Они внезапно заняли место в голове колонны манифестантов и начали там драку с теми, кого они считают крайне правыми. Полиция быстро подавила беспорядки, широко использовав слезоточивый газ.

В Лилле инциденты были вызваны манифестантами-экстремистами, которые спровоцировали столкновения с полицией. В настоящее время порядок на манифестациях в этих городах восстановлен.

Всего в стране проходит более 200 митингов и манифестаций, участники которых недовольны мерами правительства по борьбе с эпидемией и считают их наступлением на свои гражданские права.

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Версия на азербайджанском языке Fransada polis nümayişçilərə qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib

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