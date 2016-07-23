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    Полиция Мюнхена нашла тело самоубийцы, вероятно, это и есть нападавший - ОБНОВЛЕНО

    Стрельбу вели три человека, которые скрылись с места преступления

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Полиция Мюнхена подтвердила, что нашла тело самоубийцы, с высокой вероятностью это был нападавший на торговый центр "Олимпия". Как передает Report, об этом говорится в заявлении полиции города.

    Правоохранители также отмечают, что нападавший действовал один.

    "Предварительный отбой тревоги. В ходе розыскных мероприятий мы нашли человека, который покончил с собой. При этом с высокой долей вероятности можно говорить о том, что это был нападавший, который, по нашим последним данным, действовал один", — говорится в заявлении полиции, опубликованном в соцсетях.

    После мюнхенской стрельбы госпитализирован 21 человек, специалисты оказывают помощь нескольким сотням людей на местах. 

    ***02:41

    Полиция Мюнхена подтвердила данные о 9 погибших в результате стрельбы в городе. 

    Как передает Report, об этом сообщается в микроблоге полиции в Twitter.

    «К сожалению, на данный момент мы можем задокументировать ровно девят погибших», — говорится в микроблоге полиции.

    Представитель полиции города также подтвердил журналистам, что 9 человек погибли в результате стрельбы в Мюнхене. По его словам, стрельбу вели три человека, которые скрылись с места преступления.

    «Мы полагаем, что они еще находятся в городе», — приводит его слова телеканал CNN.

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