Полиция Мюнхена нашла тело самоубийцы, вероятно, это и есть нападавший - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Полиция Мюнхена подтвердила, что нашла тело самоубийцы, с высокой вероятностью это был нападавший на торговый центр "Олимпия". Как передает Report, об этом говорится в заявлении полиции города.

Правоохранители также отмечают, что нападавший действовал один.

"Предварительный отбой тревоги. В ходе розыскных мероприятий мы нашли человека, который покончил с собой. При этом с высокой долей вероятности можно говорить о том, что это был нападавший, который, по нашим последним данным, действовал один", — говорится в заявлении полиции, опубликованном в соцсетях.

После мюнхенской стрельбы госпитализирован 21 человек, специалисты оказывают помощь нескольким сотням людей на местах.





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Полиция Мюнхена подтвердила данные о 9 погибших в результате стрельбы в городе.

Как передает Report, об этом сообщается в микроблоге полиции в Twitter.

«К сожалению, на данный момент мы можем задокументировать ровно девят погибших», — говорится в микроблоге полиции.

Представитель полиции города также подтвердил журналистам, что 9 человек погибли в результате стрельбы в Мюнхене. По его словам, стрельбу вели три человека, которые скрылись с места преступления.

«Мы полагаем, что они еще находятся в городе», — приводит его слова телеканал CNN.