Полиция Копенгагена начала расследование инцидента с беспилотниками у аэропорта
Другие страны
- 24 сентября, 2025
- 20:52
Правоохранительные органы Дании получили большое число видеозаписей, связанных с произошедшим в понедельник инцидентом с дронами у аэропорта Копенгагена. Проводится расследование в связи с сообщениями о трех неопознанных беспилотниках.
Как передает Report, об этом сообщили в полиции столицы.
"В рамках расследования проводятся опросы свидетелей, сбор физических и электронных доказательств, а также получение и анализ записей с камер видеонаблюдения и других видеозаписей. Мы уже получили от граждан множество видеозаписей инцидента, произошедшего вечером в понедельник", - отметили в полиции.
Ранее сообщалось о том, что аэропорт Копенгагена перенаправил свыше 30 рейсов в другие воздушные гавани из-за беспилотников.
Последние новости
21:32
Делегация Национального банка Грузии посетила Центральный банк АзербайджанаБизнес
21:24
Вайра Вике-Фрайберга: Принцип ГА ООН заключается в том, что голос каждой нации должен быть услышан и учтенДругие страны
21:17
ЕС выделяет 400 млн евро на восстановление экономики ПалестиныДругие страны
21:09
Разведка Ирана получила секретные документы об израильских ядерных и военных центрахВ регионе
21:09
Кубок Европы: Азербайджанский клуб одержал победу над кипрской командойКомандные
21:06
Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке длились час - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:03
Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2026-2029 годыВ регионе
20:59
Большинство отравившихся в Имишли выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО-3Происшествия
20:52