Полиция Копенгагена начала расследование инцидента с беспилотниками у аэропорта

Правоохранительные органы Дании получили большое число видеозаписей, связанных с произошедшим в понедельник инцидентом с дронами у аэропорта Копенгагена. Проводится расследование в связи с сообщениями о трех неопознанных беспилотниках.

Как передает Report, об этом сообщили в полиции столицы.

"В рамках расследования проводятся опросы свидетелей, сбор физических и электронных доказательств, а также получение и анализ записей с камер видеонаблюдения и других видеозаписей. Мы уже получили от граждан множество видеозаписей инцидента, произошедшего вечером в понедельник", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось о том, что аэропорт Копенгагена перенаправил свыше 30 рейсов в другие воздушные гавани из-за беспилотников.