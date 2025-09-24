Полиция Копенгагена начала расследование инцидента с беспилотниками у аэропорта

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 20:52
    Правоохранительные органы Дании получили большое число видеозаписей, связанных с произошедшим в понедельник инцидентом с дронами у аэропорта Копенгагена. Проводится расследование в связи с сообщениями о трех неопознанных беспилотниках.

    Как передает Report, об этом сообщили в полиции столицы.

    "В рамках расследования проводятся опросы свидетелей, сбор физических и электронных доказательств, а также получение и анализ записей с камер видеонаблюдения и других видеозаписей. Мы уже получили от граждан множество видеозаписей инцидента, произошедшего вечером в понедельник", - отметили в полиции.

    Ранее сообщалось о том, что аэропорт Копенгагена перенаправил свыше 30 рейсов в другие воздушные гавани из-за беспилотников.

