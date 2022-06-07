Полиция Италии изъяла более 4 тонн кокаина в ходе международного расследования

Сотрудники Финансовой гвардии (силового подразделения Минэкономики) Триеста изъяли 4,3 тонны кокаина.

Сотрудники Финансовой гвардии (силового подразделения Минэкономики) Триеста изъяли 4,3 тонны кокаина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Corriere della Sera.

По оценкам следователей, речь идет об одном из крупнейших изъятий наркотических веществ в Европе. Как отмечает издание, также было конфисковано почти 2 млн евро наличными. Меры пресечения были применены в отношении 38 человек в Италии, Словении, Хорватии, Болгарии, Нидерландах и Колумбии, их обвиняют в международном обороте наркотиков.

Расследование длилось более года, в нем участвовали в том числе правоохранительные органы Колумбии и США.