Полиция Индонезии обнаружила ряд улик в деле о взрыве в мечети Джакарты

Индонезийская полиция обнаружила ряд улик в рамках расследования дела о взрыве в мечети в столице страны Джакарте.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом в субботу сообщил глава национальной полиции Листьо Сигит Прабово.

По данным властей, взрывы, прогремевшие во время пятничной молитвы и ставшие причиной ранения более 50 человек, могли быть преднамеренной атакой.

"Были найдены несколько улик, подтверждающих данную версию, - сообщил Прабово на пресс-конференции после посещения пострадавших в больнице. - Обнаружены письменные материалы и порошок, который, вероятно, использовался при взрыве".

Отметим, что подозреваемым является 17-летний ученик школы, которая находится прямо рядом с мечетью, где прогремели взрывы. Его имя и подробности биографии пока не раскрываются, так как расследование продолжается.

По предварительным данным, именно этот подросток мог принести или изготовить устройство, вызвавшее взрыв. После происшествия он сам получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Сейчас он идет на поправку, и следствие планирует допросить его.