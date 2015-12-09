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    Полиция Греции проводит операцию против беженцев на границе с Македонией

    Фактически это первая крупная операция греческой полиции против мигрантов

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Греческая полиция начала операцию по освобождению от мигрантов железнодорожных путей в деревне Идомени на границе с Македонией, cообщает Report со ссылкой на греческие СМИ. 

    Фактически это первая крупная операция греческой полиции против мигрантов.

    Мигранты несколько дней блокируют железную дорогу, требуя пропустить их через границу. Спецназ полиции оттесняет мигрантов. Ранее из района были удалены журналисты и фоторепортеры.

    В Идомени находится, по разным данным, от одной до пяти тысяч мигрантов. При этом население деревни составляет всего около сотни человек.

    Покидать деревню и выехать в Афины мигранты отказываются, хотя им был предоставлен поезд.

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