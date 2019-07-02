​Полиция Гонконга победила митингующих

Полиция Гонконга освободила здание парламента от протестующих.

Как передаёт Report, об этом сообщает Hong Kong Free Press.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов вывели всех участников акции из здания. После этого они применили против людей слезоточивый газ.

15 июня власти Гонконга решили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов.

Напомним, что ранее протестующие ворвались в здание местного законодательного совета.