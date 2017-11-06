Полиция Германии освободила взятую в заложницы чиновницу

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Полиция освободила женщину, взятую неизвестным мужчиной в заложницы в городе Пфаффенхофен на юге Германии.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter полиции округа Северная Бавария.

"Положение в Пфаффенхофене урегулировано: с преступником справились, заложница освобождена", - говорится в сообщении.

Также было снято оцепление в районе проведения операции.

Ранее сообщалось, что в Пфаффенхофене неизвестный с ножом взял в заложницы сотрудницу местной администрации.