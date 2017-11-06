Полиция Германии освободила взятую в заложницы чиновницу

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Полиция освободила женщину, взятую неизвестным мужчиной в заложницы в городе Пфаффенхофен на юге Германии.
Как передает Report, об этом сообщается в Twitter полиции округа Северная Бавария.
"Положение в Пфаффенхофене урегулировано: с преступником справились, заложница освобождена", - говорится в сообщении.
Также было снято оцепление в районе проведения операции.
Ранее сообщалось, что в Пфаффенхофене неизвестный с ножом взял в заложницы сотрудницу местной администрации.
News DepartmentАвтор новости
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