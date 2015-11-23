​Полиция Франции опубликовала фото подозреваемого в атаках на стадион

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Французская полиция опубликовала фотографию третьего подозреваемого в атаках на стадион "Стад де Франс".

Как передает Report, при этом стражи порядка призвали граждан сообщить возможно имеющиеся у них данные относительно личности третьего террориста.

Ранее было опознано тело одного из трех взорвавших себя экстремистов - это 20-летний Билаль Хадфи, француз, проживавший в Бельгии.

Напомним, что один из терактов в Париже произошел возле стадиона "Стад де Франс", где в тот момент шел товарищеский матч между сборными Франции и Германии. На игре присутствовал президент Франции Франуса Олланд, который был эвакуирован с трибун. При этом матч успел состояться, французы победили со счетом 2:0.

По последним данным, в результате парижских терактов погибли 130 человек, более 350 получили ранения различной степени тяжести.