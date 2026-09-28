Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Британская полиция отпустит под залог пятерых задержанных у авиабазы Фэрворд - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 19:16
    Британская полиция отпустит под залог пятерых задержанных у авиабазы Фэрворд - ОБНОВЛЕНО

    Задержанные вблизи авиабазы Фэрфорд в Великобритании по подозрению в планировании теракта пятеро мужчин будут освобождены под залог.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил глава Контртеррористической полиции Великобритании Лоуренс Тейлор.

    "Я могу подтвердить, что после продолжительных допросов и расследования пятеро задержанных сегодня днем будут освобождены под залог", - сказал Тейлор.

    Он подчеркнул, что освобождение не означает завершение расследования. По его словам, в отношении мужчин установлены строгие ограничения на передвижение и контакты с другими лицами.

    "Они по-прежнему находятся под следствием, поскольку мы изучаем несколько направлений расследования", - добавил Тейлор.

    Британская полиция в понедельник допросила пятерых мужчин по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, и подготовке к теракту вблизи авиабазы "Фэйрфорд", которую США использовали для операций против Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Сотрудники полиции задержали пятерых мужчин в воскресенье утром после получения информации о том, что три больших белых фургона были замечены направляющимися к авиабазе на западе Англии.

    Британские детективы по борьбе с терроризмом пока публично не заявили, кого они считают причастными к инциденту.

    Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил в понедельник в интервью BBC News о том, что не будет строить предположения о мотивах текущего расследования, поскольку оно еще продолжается.

    Отмечается, что вокруг деревни Уэлфорд, расположенной рядом с авиабазой, по-прежнему действует 400-метровое оцепление, а также значительное присутствие военных наблюдается у главного въезда в Фэрфорд. Также были эвакуированы жители 85 домов.

    Уэс Стритинг Авиабаза Эскалация на Ближнем Востоке Великобритания
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    22:32

    США поставили Румынии первые девять десантных машин-амфибий

    Другие страны
    22:29
    Фото

    Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали на чемпионате мира

    Индивидуальные
    22:22
    Фото

    В рамках ГА ООН поднят вопрос о праве на возвращение западных азербайджанцев - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    22:17

    Этан Мбаппе дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов

    Футбол
    22:08
    Фото
    Видео

    Исследование: В селе Гюлидуз в Армении до 1914 года жили исключительно азербайджанцы

    Внутренняя политика
    21:56

    Al Hadath: Иран согласился приостановить обогащение урана

    В регионе
    21:43
    Фото
    Видео

    "Места памяти Западного Азербайджана": Село Агбулаг входило в состав Гёйчинского магала

    Внутренняя политика
    21:41
    Фото
    Видео

    В рамках учений "Сила единства – 2026" успешно выполнены задачи по кибербезопасности

    Армия
    21:28
    Фото

    Азербайджан и Иран обсудили перспективы реализации совместных инфраструктурных проектов

    Внешняя политика
    Лента новостей