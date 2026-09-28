Британская полиция отпустит под залог пятерых задержанных у авиабазы Фэрворд - ОБНОВЛЕНО

Задержанные вблизи авиабазы Фэрфорд в Великобритании по подозрению в планировании теракта пятеро мужчин будут освобождены под залог.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил глава Контртеррористической полиции Великобритании Лоуренс Тейлор.

"Я могу подтвердить, что после продолжительных допросов и расследования пятеро задержанных сегодня днем будут освобождены под залог", - сказал Тейлор.

Он подчеркнул, что освобождение не означает завершение расследования. По его словам, в отношении мужчин установлены строгие ограничения на передвижение и контакты с другими лицами.

"Они по-прежнему находятся под следствием, поскольку мы изучаем несколько направлений расследования", - добавил Тейлор.

12:39

Британская полиция в понедельник допросила пятерых мужчин по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, и подготовке к теракту вблизи авиабазы "Фэйрфорд", которую США использовали для операций против Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Сотрудники полиции задержали пятерых мужчин в воскресенье утром после получения информации о том, что три больших белых фургона были замечены направляющимися к авиабазе на западе Англии.

Британские детективы по борьбе с терроризмом пока публично не заявили, кого они считают причастными к инциденту.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил в понедельник в интервью BBC News о том, что не будет строить предположения о мотивах текущего расследования, поскольку оно еще продолжается.

Отмечается, что вокруг деревни Уэлфорд, расположенной рядом с авиабазой, по-прежнему действует 400-метровое оцепление, а также значительное присутствие военных наблюдается у главного въезда в Фэрфорд. Также были эвакуированы жители 85 домов.