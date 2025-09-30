Полиция: Перед Данией стоят серьезные вызовы по обеспечению безопасности двух саммитов

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    • 30 сентября, 2025
    • 14:04
    Полиция Копенгагена должна будет гарантировать порядок и безопасность высоких гостей во время двух саммитов ЕС, которые пройдут в столице Дании 1-2 октября. За последние 10 лет правоохранительные органы не выполняли задачи такого масштаба и уровня ответственности.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление руководителя отдела готовности к чрезвычайным ситуациям в полиции Копенгагена Петера Даля.

    "Принимать в гостях до 60 глав государств и правительств, и при ситуации с безопасностью, в которой мы сейчас находимся – это огромная задача", – отметил он.

    По его словам, полиции приходится предусмотреть буквально все потенциальные сценарии: возможные демонстрации и провокации, террористическую угрозу, риски шпионажа и т. д. Поэтому присутствие полиции на улицах будет гораздо больше, чем когда-либо в нормальное время.

    На подмогу столичным правоохранителям перебросят коллег не только из других регионов страны, но и соседних Швеции и Норвегии. Финляндия также заявила о готовности оказать содействие.

    Отметим, что речь идет о проведении неформальной встречи глав государств и правительств ЕС, затем 7-ом саммите Европейского политического сообщества. Согласно программе мерприятий, в среду президенты и премьеры 27 стран-членов Евросоюза днем будут находиться во дворце Кристиансборг, а вечером прибудут на королевский прием во дворец Амалиенборг. На следующий день пройдет саммит.

