Полиция: Перед Данией стоят серьезные вызовы по обеспечению безопасности двух саммитов

Полиция Копенгагена должна будет гарантировать порядок и безопасность высоких гостей во время двух саммитов ЕС, которые пройдут в столице Дании 1-2 октября. За последние 10 лет правоохранительные органы не выполняли задачи такого масштаба и уровня ответственности.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление руководителя отдела готовности к чрезвычайным ситуациям в полиции Копенгагена Петера Даля.

"Принимать в гостях до 60 глав государств и правительств, и при ситуации с безопасностью, в которой мы сейчас находимся – это огромная задача", – отметил он.

По его словам, полиции приходится предусмотреть буквально все потенциальные сценарии: возможные демонстрации и провокации, террористическую угрозу, риски шпионажа и т. д. Поэтому присутствие полиции на улицах будет гораздо больше, чем когда-либо в нормальное время.

На подмогу столичным правоохранителям перебросят коллег не только из других регионов страны, но и соседних Швеции и Норвегии. Финляндия также заявила о готовности оказать содействие.

Отметим, что речь идет о проведении неформальной встречи глав государств и правительств ЕС, затем 7-ом саммите Европейского политического сообщества. Согласно программе мерприятий, в среду президенты и премьеры 27 стран-членов Евросоюза днем будут находиться во дворце Кристиансборг, а вечером прибудут на королевский прием во дворец Амалиенборг. На следующий день пройдет саммит.