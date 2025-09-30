Стубб: Финляндия окажет содействие Дании в защите воздушного пространства
- 30 сентября, 2025
- 13:37
Финляндия полностью поддерживает Данию в ее усилиях по обеспечению безопасности воздушного пространства и противодействию гибридным действиям, которые наблюдаются в последнее время.
Как передает Report, об этом президент Финляндии Александр Стубб написал в соцсети Х.
"Если говорить о конкретной поддержке, то Финляндия сегодня приняла решение направить в Данию контингент Counter-UAS (система противодействия беспилотным летательным аппаратам - ред.). Финская пограничная служба также окажет поддержку своими силами и средствами. Я рассматриваю это как отличный пример конкретного сотрудничества северных стран, в котором мы нуждаемся сегодня. В дальнейшем продолжим согласовывать наши подходы к противодействию гибридным угрозам, а также наращивать потенциал в Европе", - отметил он.
Finland stands fully behind Denmark in its efforts to secure the airspace and countering hybrid activities of the kind we have seen in the last days and weeks.— Alexander Stubb (@alexstubb) September 30, 2025
