    Стубб: Финляндия окажет содействие Дании в защите воздушного пространства

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 13:37
    Финляндия полностью поддерживает Данию в ее усилиях по обеспечению безопасности воздушного пространства и противодействию гибридным действиям, которые наблюдаются в последнее время.

    Как передает Report, об этом президент Финляндии Александр Стубб написал в соцсети Х.

    "Если говорить о конкретной поддержке, то Финляндия сегодня приняла решение направить в Данию контингент Counter-UAS (система противодействия беспилотным летательным аппаратам - ред.). Финская пограничная служба также окажет поддержку своими силами и средствами. Я рассматриваю это как отличный пример конкретного сотрудничества северных стран, в котором мы нуждаемся сегодня. В дальнейшем продолжим согласовывать наши подходы к противодействию гибридным угрозам, а также наращивать потенциал в Европе", - отметил он.

